حويلي: الطامعون في السلطة يجب أن يأتوا عن طريق صناديق الاقتراع

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، عبد القادر حويلي، السبت، إن الهدف من الحوار السياسي الليبي هو الوصول إلى حل يرضي الليبيين، مؤكدا أن الطامعين في السلطة يجب أن يأتوا عن طريق صناديق الاقتراع.

وأضاف حويلي في تصريح إعلامي تابعته ليبيا24، أن هذه الحوارات الهدف منها هو إضعاف المنطقة الغربية في التحاور، معربًا عن أسفه من أن المنطقة الغربية ليست لديها قيادة واحدة أو مشروع واحد سواء عسكري أو مدني.

وتابع حويلي أنه لابد من التئام مجلس النواب والتوافق مع ما يسمى بمجلس الدولة وتمرير الدستور لمدة مؤقتة فقط، بدون استفتاء لكسب الوقت، لاسيما وأن رئيس المفوضية العليا للانتخابات أكد أن الاستفتاء علي الدستور يحتاج إلي توافق شعبي وحتى هذه اللحظة التوافق غير موجود.

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