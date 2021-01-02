حسن الصغير: «دولة ستيفاني» تحتاج إلى الجنون والغباء لتصديق أن الانتخابات ستجرى في نهاية العام

علّق حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية، على إعلان بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن انتهاء مهلة تسلم طلبات تزكية المرشحين للجنة الاستشارية، مساء الجمعة، باستلام 28 طلبا خلال الفترة المحددة لقبول الطلبات.

وقال حسن الصغير، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” دولة ستيفاني، يتطلب الأمر معها أن تكون مجنونا أو تافها أو غبيا لتصدق، بأن هناك انتخابات ستجرى نهاية السنة برعاية وتأمين سلطة وحكومة لم يتفق عليها بعد “.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، اليوم السبت، عن انتهاء مهلة تسلم طلبات تزكية المرشحين للجنة الاستشارية مساء الجمعة باستلام 28 طلبا خلال الفترة المحددة لقبول الطلبات.

وشددت البعثة، على توسيع أعداد المشاركين باللجنة إلى 18 عضوا من أعضاء الملتقى مع مراعاة التنوع الجغرافي و أهمية مشاركة المرأة و الشباب و المكونات الثقافية.

واستبعدت البعثة كل من زياد دغيم، وعبدالرحمن السويحلي، و عبدالمجيد مليقطة، تاج الدين الرزاقي ، فيما كشفت البعثة، أن اللجنة ستتكون من السيدات من الآتى أسمائهم:

1-السيدة وافية سيف النصر

2-السيدة سلطنة المسماري

3-السيدة سيدة اليعقوبي

4-السيد محمد العجيلي الحسناوي

5-السيد محمد ادم لينو

6-السيد حسين الانصاري

7-السيد عبد الرحمن العبار

8-السيد انس سعيد الحمري

9-السيد خالد الاسطى

10-السيد موسى فرج

11-السيد علي عبد العزيز

12-السيد سعيد صالح كلا

13-السيد عبدالله عثمان

14-السيد نزار كعوان

15-السيد الشيباني عبدالله الشيباني

16-السيد محمد اللافي

17-السيد أحمد الشركسي

18-السيد أبو بكر العبيدي.