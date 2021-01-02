«الحصادي»: أسماء اللجنة الاستشارية «مسربة» ونتحفظ عليها.. ونسعى للسلام

زعم منصور الحصادي، عضو مجلس الدولة الاستشاري، وملتقى الحوار السياسي، أنه يتحفظ على البيان الذي وصفه بـ”المسرّب” المنشور بأسماء أعضاء الملتقى، من قبل البعثة الأممية في ليبيا.

وقال الحصادي، لوسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن هناك مداولات ونقاشات واسعة داخل ملتقى الحوار لوضع تدابير وترتيبات لإنهاء أزمة النزوح والتهجير والسجون السياسية، ولكن لم يتم الاتفاق على صيغة نهائية للبيان، على حد قوله.

وادعى “الحصادي” إنهم يعملون من خلال مشاوراتهم الحالية لأن يكون عام 2021 عاما للسلام في ليبيا عبر إنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات المنقسمة وضمان مشاركة كل الليبيين في الاستحقاق الانتخابي المقبل في ظروف مناسبة.

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، السبت، عن انتهاء مهلة تسلم طلبات تزكية المرشحين للجنة الاستشارية مساء الجمعة باستلام 28 طلبا خلال الفترة المحددة لقبول الطلبات.

وشددت البعثة، على توسيع أعداد المشاركين باللجنة إلى 18 عضوا من أعضاء الملتقى مع مراعاة التنوع الجغرافي و أهمية مشاركة المرأة و الشباب و المكونات الثقافية.

واستبعدت البعثة كل من زياد دغيم، وعبدالرحمن السويحلي، و عبدالمجيد مليقطة، تاج الدين الرزاقي، فيما كشفت البعثة، أن اللجنة ستتكون من السيدات من الآتى أسمائهم:

1-السيدة وافية سيف النصر

2-السيدة سلطنة المسماري

3-السيدة سيدة اليعقوبي

4-السيد محمد العجيلي الحسناوي

5-السيد محمد ادم لينو

6-السيد حسين الانصاري

7-السيد عبد الرحمن العبار

8-السيد انس سعيد الحمري

9-السيد خالد الاسطى

10-السيد موسى فرج

11-السيد علي عبد العزيز

12-السيد سعيد صالح كلا

13-السيد عبدالله عثمان

14-السيد نزار كعوان

15-السيد الشيباني عبدالله الشيباني

16-السيد محمد اللافي

17-السيد أحمد الشركسي

18-السيد أبو بكر العبيدي.