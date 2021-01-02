وليامز تعلن عن تأسيس اللجنة الاستشارية لبحث آليات اختيار السلطة التنفيذية

أعلنت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الأحد، عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسى الليبى.

وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا في بيان نشرته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إنها تلقت ما محموعه 28 ترشيحًا وتزكية من الملتقى، مشيدة بالحماس الذي أبداه أعضاء الملتقى فى عملية الترشيح والتزكية.

وأضافت البعثة أنه تماشيا مع مبدأ الشمولية الذى يمثل صلب مبادئ ملتقى الحوار السياسي الليبى، قررت البعثة توسيع اللحنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل ضمان تنوع جعرافى وسياسى واسع النطاق بالإضافة إلى ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

وأشارت البعثة إلى أن ولاية اللجنة الاستشارية محددة زمنيًا بشكل صارم وستكون مهمتها الرئيسية مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى.

وأكدت البعثة أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 يبقى أمرًا ثابتًا بالنسبة للبعثة وهو مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه.

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