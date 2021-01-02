12 إصابة جديدة بـ«كورونا» في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة التابع لإدارة الشؤون الصحية بالبيضاء، الأحد، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» وذلك خلال أربعة أيام تبدأ من الخميس 30 ديسمبر وتنتهى السبت 2 يناير.

وأشار المركز إلى استقباله 272 شخصا خلال هذه الفترة، موزعين بواقع 166 مترددا للكشف الطبي من داخل مدينة البيضاء ما بين مسافرين وزائرين و106 مترددين من خارج المدينة، وذلك حسب نشرته اليومية المنشورة على صفحته بموقع «فيسبوك».

– مركز الرصد الأولي بالبيضاء يستقبل حالتي اشتباه بـ«كورونا»

ولفت إلى اكتشاف 12 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إلى جانب 33 حالة اشتباه، فيما لم تظهر بعد نتائج بعض عينات المسحة الأنفية التي سحبها المركز.

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