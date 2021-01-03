مطار بنينا يعلن جدول رحلات المغادرة ليوم الأحد

أعلن مكتب التوثيق الإعلامي بإدارة مطار بنينا الدولي، جدول رحلات المغادرة من المطار ليوم الأحد الموافق 3 يناير 2021.

وطالب المكتب في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” المسافرين بالتواجد في المطار قبل موعد إقلاع الرحلة بـ 4 ساعات.

ودعا المكتب المسافرين علي رحلة المُغادرة من بنغازي إلى دمشق والإسكندرية ضرورة إجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا بصلاحية 72 ساعة قبل موعد الرحلة، فيما يُستثنى الأطفال دون سن الـ 12 عاما من إجراء التحليل.

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