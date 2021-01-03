طريق “أم الحمام”.. 30 عاما من الحوادث والألم

نظم سكان منطقة أم الحمام في بلدية وادي عتبة، وقفة احتجاجية على تهالك الطريق الرابط بين أم الحمام وبقية مناطق وادي عتبة منذ أكثر من 30 عاما.

وطالب المحتجون الحكومات والجهات المعنية والسلطات المحلية بإعادة صيانة ورصف الطريق، حيث وقعت عليها حوادث كثيرة أزهقت الأرواح، وتعطلت المركبات بسبب تهالكها الشديد.

الجدير بالذكر أن سكان بلدة أم الحمام بوادي عتبة أطلقوا نداء استغاثة أكثر من مرة لصناع القرار بالبلاد للنظر إلى هذه المأساة التي طال أمدها، ولكن دون استجابة.

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