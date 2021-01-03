الغارديان: تدخل أردوغان في ليبيا سيستمر لصرف انتباه الأتراك عن مشاكلهم الداخلية

توقعت صحيفة الغارديان البريطانية، استمرار التدخل التركي في ليبيا، ومساهمة رحيل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب عن المشهد الدولي ووصول الرئيس المنتخب جو بايدن للسلطة في الـ20 من يناير الجاري، في تشجيع أردوغان على إصلاح علاقاته مع الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في تقرير أعدته الغارديان استشرف مستقبل 12 زعيما حول العالم، خلال العام الجديد، ووفقًا لشهور ميلادهم.

وبحسب التقرير فإن أردوغان يمثل محور الصراع مع القوى الإصلاحية الراغبة بالديموقراطية، والمعارضة لسياسته الخارجية العدوانية لا سيما في ليبيا، مشيرة إلى أن هذه السياسة تهدف لإثارة المشاعر القومية والوطنية وصرف الانتباه عن المشاكل الداخلية في تركيا.

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