شحنة “فول” مستوردة من بريطانيا إلى طرابلس مرفوضة بسبب وجود ” الحشرات “

كشف مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، أنه تم منع دخول شحنة فول يابس قادمة من بريطانيا عبر ميناء طرابلس البحري.

وبحسب إيجاز صحفي للمركز، فقد أكد أن الشحنة مكونة من 250 كيسا، مشيرًا إلى أنه قد تم رفض الشحنة نتيجة وجود حشرات فيها .

في سياق متصل، أعلن مكتب زليتن التابع لمركز الرقابة عن ضبط وإغلاق عدد من محال تخزين اللحوم وأماكن ذبحها لمخالفتها الشروط الصحية وذلك خلال جولة تفتيشيه للمركز رفقة أعضاء جهاز الحرس البلدي زليتن، كما تم خلال الجولة ضبط محال ليس لديها شهادات صحية للعمال وتفتقر للنظافة العامة، وعدم ارتداء الزي المخصص للعمل إضافة إلى ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري نتيجة عدم توفر الاشتراطات الصحية داخل أماكن الذبح.