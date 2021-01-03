الحصادي: نتحفظ على أسماء اللجنة الاستشارية الواردة في بيان البعثة الأممية

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، وملتقى الحوار السياسي، منصور الحصادي، اليوم الأحد، إنه يتحفظ على البيان الذي وصفه بـ”المسرب” المنشور بأسماء أعضاء الملتقى، من قبل البعثة الأممية في ليبيا.

وأضاف الحصادي في تصريح إعلامي، أن أعضاء ملتقى الحوار يعملون من خلال مشاوراتهم الحالية لأن يكون عام 2021 عاما للسلام في ليبيا عبر إنجاز المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات المنقسمة وضمان مشاركة كل الليبيين في الاستحقاق الانتخابي المقبل في ظروف مناسبة، على حد قوله.

وتابع الحصادي أن هناك مداولات ونقاشات واسعة داخل ملتقى الحوار لوضع تدابير وترتيبات لإنهاء أزمة النزوح والتهجير والسجون السياسية، مبينًا أنه لم يتم الاتفاق على صيغة نهائية للبيان، حسب تعبيره.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا قد أعلنت، السبت، عن انتهاء مهلة تسلم طلبات تزكية المرشحين للجنة الاستشارية مساء الجمعة باستلام 28 طلبا خلال الفترة المحددة لقبول الطلبات، مشددة على توسيع أعداد المشاركين باللجنة إلى 18 عضوا من أعضاء الملتقى مع مراعاة التنوع الجغرافي وأهمية مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية.

واستبعدت البعثة كل من زياد دغيم، وعبدالرحمن السويحلي، و عبدالمجيد مليقطة، تاج الدين الرزاقي، فيما كشفت البعثة، أن اللجنة ستتكون من الآتى أسمائهم:

1- وافية سيف النصر

2- سلطنة المسماري

3- سيدة اليعقوبي

4- محمد العجيلي الحسناوي

5- محمد ادم لينو

6- حسين الانصاري

7- عبد الرحمن العبار

8- انس سعيد الحمري

9- خالد الاسطى

10- موسى فرج

11- علي عبد العزيز

12- سعيد صالح كلا

13- عبدالله عثمان

14- نزار كعوان

15- الشيباني عبدالله الشيباني

16- محمد اللافي

17- أحمد الشركسي

18- أبو بكر العبيدي

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