«تعليم الوفاق»: بداية الدراسة مبشرة وتجاوزت التوقعات

قال عادل جمعة وكيل وزارة التعليم في حكومة الوفاق، إن بداية الدراسة كانت مبشرة ومشجّعة، وتجاوزت التوقّعات، وقد استوعب الجميع الوضع التعليمي الجديد الذي فرضته الجائحة، على حد تعبيره.

وأضاف عادل جمعة، في تصريح صحفي رصدته “الساعة 24″ أن علاوة الحصة قد اعتُمدت وبدأ صرفها للمعلمين، أما بقية الموظفين بقطاع التعليم فتدرس الوزارة تعويضهم ماليًّا عن العمل يوم السبت.

وأشار إلى أن الخطاطات والسبورات والكتُب كلُّها متوفرة، ولا نشكو نقصا في المقاعد، ولا حاجة للاكتظاظ في الفصول بعد تنظيم الدراسة يوما بعد يوم” على تعبيره.

ولفت إلى أن الكتب الجديدة لم توزع حتى الآن لأن الطلبة العائدين إلى الدراسة لا يزالون يراجعون منهج العام الفائت.

وأضاف أن الميزانية التشغيلية اعتُمدت، وستوزع الأسبوع المقبل على كل مدرسة بحسب عدد طلابها، على حد تعبيره.