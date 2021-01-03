“فرج”: اللجنة الاستشارية ستُوكل إليها حل خلافات اختيار رئيسي الحكومة والرئاسي

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري موسى فرج، إن أعضاء الحوار انتهوا من اختيار مرشحيهم بالطريقة المقترحة من البعثة، بحيث يكون 1 إلى 3 بما فيهم المتفق عليهم، وعلى البعثة تقع مهمة التقليص التي ستراعي فيها الموقع الجغرافي والمكونات والمرأة والشباب.

وأضاف فرج في تصريح رصدته “الساعة24″، أن اللجنة الاستشارية ستوكل إليها مهمة التوافق على الخلافات الحاصلة في آلية اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي، كما أن المهلة المحددة بـ60 يوما تخص اللجنة الدستورية، والتي سوف تختار المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب وأعضاء مجلس النواب المنعقد في طنجة أعضاءها، لتسمية المرشحين لشغل المناصب السيادية، وهم من طولبوا من البعثة بضرورة الإسراع في إنجاز مهامهم الموكلة إليهم.