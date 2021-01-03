نقابة «معلمو طرابلس»: إلغاء عطلة السبت قرار مفاجئ إما التعديل أو اللجوء للقضاء

قال أشرف أبوراوي، نائب رئيس النقابة العامة لمعلمي طرابلس:” فوجئنا بقرار يلغي عطلة المعلمين الرسمية “السبت”، ويلزمهم بالعمل دون مقابل”

وأضاف أشرف أبوراوي، في تصريح صحفي رصدته “الساعة24″:” ننتظر تعديلا للقرار الصادر عن الرئاسي يتضمن استبدال العطلة بمقابل مادي، وإذا لم يُعدِّل الرئاسي قرارَه فسنلجأ للقضاء في الشق الإداري المستعجل”.

وتابع:” طالبت مراقبات تعليم في بيانات عدة الأسبوع الماضي بزيادة المرتبات والتأمين الصحي”.

وكان فائز السراج رئيس “المجلس الرئاسي” قد قراراً أمس السبت، باعتبار السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم خلال العام الدراسي 2020-2021م.

“السراج” أشار في قراره رقم 962 لسنة 2020م، إلى أنه يجوز لوزير التعليم بـ”حكومة الوفاق” محمد العماري، استئناء بعض الفئات، من العمل، لافتاً إلى أن السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم.

من شأن قرار “السراج” حرمان العاملين في وزارة التعليم من يوم راحة أسبوعي، والعمل خلاله، بنفس الأجر السابق، دون أي زيادة.