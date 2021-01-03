رئيس مصلحة الجوازات: استحداث غرامة جديدة لاستخراج جواز سفر بدل ضائع وتالف

قال رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة حاجي غريبة، إن مصلحة الجوازات والجنسية رفعت الغرامة القديمة لاستخراج جواز سفر بدل ضائع وبدل تالف، واستحدثت غرامة جديدة بعد ازدياد الطلبات عليها ما يثير اشتباها بتقصير حامليها في الحفاظ عليها.

وأضاف “غريبة” في تصريح صحفي رصدته “الساعة 24″ :” فرضنا على من أضاعوا جوازاتهم الحرمان من الاستخراج لمدة سنة إضافة إلى الغرامة الجديدة ”

ولفت إلى أن قيمة الغرامة الجديدة لعملية استخراج جواز سفر بدل ضائع 500 دينار، وقيمتها لاستخراج جواز سفر بدل تالف 300 دينار”.

وتابع:” نواجه صعوبات بسبب التأخر في ترقية منظومة الجوازات الرئيسة، ونعمل حاليا على تحديثها وتطويرها لتفادي العراقيل التي تطرأ عليها وتسبب في توقفها”.