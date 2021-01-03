“منعم الدينالي”: أخرة مرة وصلت السيولة النقدية لبلدية توكرة منذ 6 أشهر

قال مدير مكتب عميد بلدية توكرة منعم الدينالي، إن آخر مرة وصلت فيها السيولة النقدية إلى البلدية منذ 6 أشهر بسقف لم يتجاوز 500 دينار .

وأضاف الدينالي في تصريح صحفي رصدته “الساعة 24″، أن هناك – ثمّة طرح أحمال بتوكرة المركز، بسبب عطل في أحد المحولات بالمدينة، وقد حدث انقطاع في المياه الجوفية بسبب عطل في المضخّات ونعمل على معالجته عبر توصيل خط مياه النهر الصناعي من مدينة بنينا، كما أن البضائع والسلع التموينية متوفرة مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار.

وتابع الدينالي، لا نواجه أي أزمة في الوقود، وأما الوضع الوبائي مستقر بالبلدية، ولا نعاني نقصا في الكوادر والمعدات الطبية، وعدد حالات الشفاء من كورونا يقدّر بـ30 حالة، وعدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى الآن اثنتان فقط.