مسؤول أمني: الوفاق لا تمانع ترحيل المهاجرين غير النظاميين

صرّح مسؤول أمني بجهاز الهجرة غير القانونية، أن حكومة الوفاق لا تمانع في ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين من البلاد، وإغلاق مراكز الإيواء. وهي تفكر حالياً في الأمر، رغم الظروف الدولية التي لا تساعد على ذلك.

وأشار المسؤول الأمني في حديثه لصحيفة الشرق الأوسط، إلى أن الأجهزة الأمنية تقدم كل الدعم لتسهيل مهمة مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مساعدة الراغبين من المهاجرين على مغادرة البلاد.

وبحسب ما ذكره المسؤول الأمني، فإن وزارة الداخلية سهّلت ترحيل 5360 مهاجراً لأسباب مختلفة، عبر رحلات جوية خلال العام الماضي، منها العودة الطوعية، وإعادة التوطين، أو الإجلاء لدواعٍ إنسانية.

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