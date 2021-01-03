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مركز رصد البيضاء يسجل 12 إصابة جديدة بكورونا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة إدارة الشؤون الصحية البيضاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إن 272 شخصًا ترددوا على المركز من الأربعاء وحتى السبت، 166 منهم من داخل مدينة البيضاء ما بين مسافرين و زائرين للكشف الطبي، و106 من خارج المدينة.

وأضاف المركز أنه سجل مع 33 حالات اشتباه، وأنه في انتظار ظهور نتائج باقي عينات المسحة الأنفية التي تم أخذها بالمركز.       

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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