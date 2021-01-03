جعودة لـ عقيلة صالح: لم يعد أحد يقتنع بك وتركيا ليست دولة استعمارية

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة، صالح جعودة، السبت، إنه لم يعد أحد يقتنع برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، معربًا عن رفضه لخطاب عقيلة صالح الأخير جملة وتفصيلا.

وأضاف جعودة في تصريح إعلامي تابعته ليبيا 24، أن عقيلة صالح ذكر فى خطابه برقة 30 مرة والأقاليم 31 مرة ولم يذكر اسم ليبيا مرة واحدة وهو رئيس مجلس نوابها.

وتابع جعودة أن فائز السراج سواء احببناه أم كرهناه فهو رئيس حكومة الوفاق غير المعتمدة، وقد أبرم اتفاق معترف به مع دولة تركيا، لذا فهو اتفاق دولة مع دولة، على حد قوله.

ودافع جعودة عن تركيا بقوله إن باشوات برقة كلهم من أين أخذوا الباشوية، فليس دولة فى تاريخ الأمة الإسلامية تعطي رتبة الباشوية إلا الدولة العثمانية والتركية، متسائلا: هل يجوز أن نقول دولة استعمارية ومن ثم نقول باشا؟ زاعمًا بأن هناك تناقض وعدم معرفة للتاريخ وجهل للجغرافية، حسب تعبيره.

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