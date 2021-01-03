المجلس البلدي جادو يناقش ملف حماية البيئة

عقدت عضو المجلس البلدي جادو، ربيعة المحروق، اجتماعا بمقر مؤسسة فساطو للتنمية بجادو مع كل من رئيسة جمعية أصدقاء الشجرة ثريا وهيبة ورئيسة جمعية الأكسجين لحماية البيئة سامية عمورة.

وتناول الاجتماع، التعريف بأهداف هذه المؤسسات ، إضافة إلى إمكانية فتح فروع لهذه الجمعيات داخل النطاق الجغرافي ببلدية جادو.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة إقامة دورات تدريبية وورش عمل للمرأة بجادو حول كل ما يتعلق بمجال حماية البيئة ، والاهتمام بالحدائق المنزلية، إضافة إلى ما يخص جانب توثيق الصناعات التقليدية.

ويأتي الاجتماع على هامش مشاركة جمعيات أصدقاء الشجرة والأكسجين لحماية البيئة في فعاليات إحياء اليوم العالمي للشجرة الذي أقامتها مؤسسة نفوسه للتواصل الاجتماعي الثقافي وجمعية اغلان الخيرية بجادو.

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