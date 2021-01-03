الجوازات تكشف عن استحداث غرامة جديدة لاستخراج جواز سفر بدل ضائع وتالف.. تعرف عليها قيمتها

كشفت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الاجانب عن رفع قيمة الغرامة القديمة لاستخراج جواز سفر بدل ضائع وبدل تالف.
وأعلن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة حاجي غريبة، إن المصلحة رفعت الغرامة القديمة لاستخراج جواز سفر بدل ضائع وبدل تالف، واستحدثت غرامة جديدة بعد ازدياد الطلبات عليها ما يثير اشتباها بتقصير حامليها في الحفاظ عليها.
وأضاف “غريبة” تصريحات صحفية :” فرضنا على من أضاعوا جوازاتهم الحرمان من الاستخراج لمدة سنة إضافة إلى الغرامة الجديدة ”
وأشار إلى أن قيمة الغرامة الجديدة لعملية استخراج جواز سفر بدل ضائع 500 دينار، وقيمتها لاستخراج جواز سفر بدل تالف 300 دينار”.
ونوه رئيس المصلحة إلى :” أن المصلحة تواجه صعوبات بسبب التأخر في ترقية منظومة الجوازات الرئيسة، مضيفاً “نعمل حاليا على تحديثها وتطويرها لتفادي العراقيل التي تطرأ عليها وتسبب في توقفها”.
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