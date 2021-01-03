«تعليم الوفاق» توضح سبب إعادة الدراسة يوم السبت

أعلن وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة أن قرار المجلس الرئاسي رقم 962 لسنة 2020 بشأن اعتبار السبت يوم دراسة وعمل عادي هدفه «مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية بشأن انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد».

وأضاف أن القرار يأتي أيضا للمساعدة على «تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة تواجد الطلاب ثلاتة أيام في الأسبوع داخل فصولهم»، حسبما نقلت عنه صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك» اليوم الأحد.

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وأشار إلى أنه وجه بضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والعمل من أجل وضع تصور مالي وقانوني للعاملين يوم العطلة، وكذلك ضرورة تشكيل لجنة فنية داخل الوزارة تتولى تحديد المستهدفين من الإداريين، والفنيين بالتواجد داخل المؤسسات التعليمية، ومراقبات التعليم، «ليتم تحديد المعاملة المالية بالخصوص».

كما أكد أن اعتبار السبت يوم دراسة عادي «اقتضته ظروف مختلفة، لكن الوزارة ستعمل على ضمان حقوق العاملين مادياً بعد تنظيم الإجراءات الإدارية بالخصوص».

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