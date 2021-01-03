بوقادوم: الجزائر تسعى لحل الأزمة الليبية سلميا

قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، السبت، إن الجزائر تشترك بحدود طويلة مع ليبيا وتسعى لحل أزمتها سلميا، مشيرا إلى رفع وتيرة النشاط الدبلوماسي مع عودة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية.

وأوضح بوقادوم في تصريحات صحفية، أن الجزائر تدعو للسلام وتعمل على إحلال السلام في جوارها، وحل كل النزاعات الموجودة سواء في ليبيا أو مالي”.

وأشار بوقادوم إلى أن هناك عددا من المسائل تستحق تبون وبعودته سترتفع الوتيرة لمجابهة جميع التحديات التي تواجهها الجزائر اليوم،

وانضمت الجزائر الأسبوع الماضي لمساعي البحث عن حلول تنهي الأزمة الليبي، بعدما تلقى وزير خارجيتها، مكالمتين هاتفيتين من نظيريه التونسي عثمان الجرندي، الليبي من حكومة الوفاق غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة إلى جانب محادثاته مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة.

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