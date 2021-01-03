وفاة مريض مصري وإصابة شخصين في انقلاب سيارة إسعاف جنوب سرت

توفى مريض مصري الجنسية وأصيب مسعف ومرافقه، بسبب وقوع حادث سير عندما انقلبت سيارة إسعاف جنوب سرت فجر أمس.

وقالت مديرية أمن سرت، إن سيارة إسعاف بقيادة عبدالسلام علي خليفة، وقع لها «حادث تدحرج»، على مسافة 70 كيلو مترا جنوب سرت، حيث كان برفقته كل من نوردين فرج جمعه (مسعف)، ومصطفي على محمد (مريض- مصري الجنسية)، بحسب بيان المديرية أمس.

وتابعت المديرية في بيان أنه المريض المصري لقى مصرعه، فيما تم نقل المسعف ومرافقه إلى مستشفي ابن سينا، مضيفة أن الحادث وقع بسبب عدم التزام قائد المركبة بمسار الطريق.

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