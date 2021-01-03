ليبيا الان

استطلاع رأى: 65% من سكان تركيا تدهورت أحوال معيشتهم في 2020

تم النشر منذُ 26 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نشرت مؤسسة متروبول للأبحاث والدراسات، نتائج استطلاع الرأى الأخير الذي أجرته حول آراء الأتراك في أوضاع معيشتهم في تركيا العام الماضي.

وقالت «متروبول» إن 65% من المشاركين في الاستطلاع، أشاروا إلى تدهور سبل معيشتهم، مؤكدين أن الاقتصاد التركي ما زال يعاني من التدهور رغم ما تشير إليه بيانات الحكومة من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وقال 8% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن أوضاع العيش قد تحسنت، بينما أوضحت «متروبول» أن نسبة من قالوا أن معيشتهم قد تحسنت، هي أدنى نسبة حصل عليها الاستطلاع على مدار تاريخ عمل المؤسسة.

وقد لوحظ في التقرير أن 80% من الناخبين صرحوا بأن معدل التضخم الحقيقي أعلى من رقم 14% المعلن من قبل هيئة الاحصاء التركية، بينما قال 12% فقط من المشاركين على أن معدل التضخم البالغ 14% حقيقيا.

 

الوسوم

استطلاع

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك