استطلاع رأى: 65% من سكان تركيا تدهورت أحوال معيشتهم في 2020

نشرت مؤسسة متروبول للأبحاث والدراسات، نتائج استطلاع الرأى الأخير الذي أجرته حول آراء الأتراك في أوضاع معيشتهم في تركيا العام الماضي.

وقالت «متروبول» إن 65% من المشاركين في الاستطلاع، أشاروا إلى تدهور سبل معيشتهم، مؤكدين أن الاقتصاد التركي ما زال يعاني من التدهور رغم ما تشير إليه بيانات الحكومة من تحسن الأوضاع الاقتصادية في الفترة المقبلة.

وقال 8% فقط من المشاركين في الاستطلاع إن أوضاع العيش قد تحسنت، بينما أوضحت «متروبول» أن نسبة من قالوا أن معيشتهم قد تحسنت، هي أدنى نسبة حصل عليها الاستطلاع على مدار تاريخ عمل المؤسسة.

وقد لوحظ في التقرير أن 80% من الناخبين صرحوا بأن معدل التضخم الحقيقي أعلى من رقم 14% المعلن من قبل هيئة الاحصاء التركية، بينما قال 12% فقط من المشاركين على أن معدل التضخم البالغ 14% حقيقيا.