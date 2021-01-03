عاجل// مصادر: طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية يتم تجهيزها في معيتيقة لنقل مرتزقة سوريين من طرابلس الى اسطنبول

أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بانه يتم تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة الدولي طراز A320 لنقل مرتزقة سوريين من طرابلس الى اسطنبول.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أفادت مصادر صحفية، اليوم الأحد، بانه يتم تجهيز طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية في مطار معيتيقة الدولي طراز A320 لنقل مرتزقة سوريين من طرابلس الى اسطنبول.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الله لايردهم كلاب النار…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من كان سببا في إحضارهم الي ارض الوطن…حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب بهذه النكبة السودا النودا التي دمرت البلاد والعباد…
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