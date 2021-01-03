بعد إلزامهم بالعمل السبت.. المعلمون يهددون بمقاضاة الرئاسي

عقب نائب رئيس النقابة العامة لمعلمي طرابلس أشرف أبوراوي، السبت، على قرار المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة بإلغاء عطلة المعلمين الرسمية يوم السبت، قائلا إنهم فوجئوا بالقرار و بإلزامهم بالعمل دون مقابل.

وأوضح أبوراوي في بيان له نشر عبر الصفحة الرسمية لنقابة المعلمين أنهم ينتظرون تعديلا لذلك القرار يتضمن استبدال العطلة بمقابل مادي، مشيرا إلى أنه إذا لم يُعدِّل الرئاسي قرارَه فسيلجأ المعلمين الي القضاء في الشق الإداري المستعجل.

وقال أن مراقبات تعليم طالبت في بيانات عدة الأسبوع الماضي بزيادة المرتبات والتأمين الصحي، لافتا إلى أن مراقبات التعليم في صرمان والزاوية ومصراتة و الجبل الغربي أعلنت عدم التزامها بعودة الدراسة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج قرر أمس السبت اعتبار السبت من كل أسبوع يوم دراسة وعمل عادي للعاملين بوزارة التعليم خلال العام الدراسي 2020-2021م.

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