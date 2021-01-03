داخلية الوفاق: دوريات لحفظ الأمن في طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إقامة دوريات لحفظ الأمن في العاصمة طرابلس ومحيطها.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن الدوريات التابعة لقوة العمليات الخاصة تقوم بحفظ الأمن والسهر على راحة المواطنين داخل العاصمة طرابلس، وذلك بناء على تعليمات رئيس القوة العمليات الخاصة للمجاهرة بالامن والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وضبط المخالفين والمجرمين.

كما قامت وحدة العمليات التابعة لفرع الادارة العامة للدعم المركزي طرابلس بدوريات حفظ الأمن داخل منطقة عين زارة ووادي الربيع لحماية وتأمين المرافق والأهداف الحيوية والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة.