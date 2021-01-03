“تعليم الوفاق”: قرار إلغاء عطلة السبت كان اضطرارياً

أكد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة” أن قرار إلغاء عطلة يوم السبت هدفه “مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية بشأن انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد، والقدرة على تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة وجود الطلاب 3 أيام في الأسبوع داخل فصولهم”.

وحول الأوضاع المالية للعاملين بقطاع التعليم بعد هذه التعديلات، أشار جمعة إلى أن وزير التعليم أصدر تعليماته بـ”ضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والعمل، لوضع تصور مالي وقانوني للعاملين يوم العطلة”، مشدداً على أن الوزارة ستعمل على ضمان حقوق العاملين مادياً.

كما وجه وزير التعليم بـ”تشكيل لجنة فنية داخل الوزارة تتولى تحديد المستهدفين من الإداريين، والفنيين بالوجود داخل المؤسسات التعليمية، ومراقبات التعليم، ليتم تحديد المعاملة المالية بالخصوص”.

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