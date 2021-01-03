تعليم الوفاق ترد على نقابة معلمي طرابلس بخصوص عطلة يوم السبت

أخبار ليبيا24
قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، صباح اليوم الأحد، إن قرار المجلس الرئاسي رقم (962) لسنة 2020م بشأن اعتبار السبت يوم دراسة وعمل عادي، هدفه مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية.
وأضاف جمعة في تصريح له نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اعتبار يوم السبت يوم دراسة عادي يساعد في انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد.
وأكد وكيل وزارة التعليم أن هذا القرار يمنح القدرة على تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة تواجد الطلاب ثلاثة أيام في الأسبوع داخل فصولهم.
وقال أبوراوي :”ننتظر تعديلاً للقرار الصادر عن المجلس الرئاسي يتضمن استبدال العطلة بمقابل مادي، إذا لم يُعدل الرئاسي قراره فسنلجأ للقضاء في الشق الإداري المستعجل”.
وطالب نائب رئيس النقابة العامة لمعلمي طرابلس مراقبات تعليم في بيانات عدة الأسبوع الماضي بزيادة المرتبات والتأمين الصحي.
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