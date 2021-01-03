تعليم الوفاق ترد على نقابة معلمي طرابلس بخصوص عطلة يوم السبت

أخبار ليبيا24 قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، صباح اليوم الأحد، إن قرار المجلس الرئاسي رقم (962) لسنة 2020م بشأن اعتبار السبت يوم دراسة وعمل عادي، هدفه مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية. وأضاف جمعة في تصريح له نشرته الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن اعتبار يوم السبت يوم دراسة عادي يساعد في انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد. وأكد وكيل وزارة التعليم أن هذا القرار يمنح القدرة على تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة تواجد الطلاب ثلاثة أيام في الأسبوع داخل فصولهم.

وأوضح أن وزير التعليم أصدر تعليماته بضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والعمل، لوضع تصور مالي وقانوني للعاملين يوم العطلة، وكذلك ضرورة تشكيل لجنة فنية داخل الوزارة تتولى تحديد المستهدفين من الإداريين، والفنيين بالتواجد داخل المؤسسات التعليمية، ومراقبات التعليم، ليتم تحديد المعاملة المالية بالخصوص.

وأكد جمعة، أن اعتبار السبت يوم دراسة عادي اقتضته ظروف مختلفة، لا تخفى على الجميع، مشدداً على أن الوزارة ستعمل على ضمان حقوق العاملين مادياً بعد تنظيم الإجراءات الإدارية بالخصوص.

وجاءت تصريحات وكيل وزارة التعليم رداً على تصريح نائب رئيس النقابة العامة لمعلمي طرابلس أشرف أبوراوي، الذي أبدى استغرابه من قرار إلغاء عطلة المعلمين الرسمية ليوم السبت، ويلزمهم بالعمل دون مقابل.