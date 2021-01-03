مصلحة الجوازات تستحدث غرامة جديدة لاستخراج جواز سفر بدل ضائع و تالف

قال رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بحكومة الوفاق غير المعتمدة جمعة حاجي غريبة، اليوم الأحد، إنه سيتم رفع الغرامة القديمة لاستخراج جواز سفر بدل ضائع وبدل تالف، واستحداث غرامة جديدة بعد ازدياد الطلبات عليها لتقصير حامليها في الحفاظ عليها.

وأضاف غريبة في تصريحات صحفية، أن المصلحة رصدته فرضت على من أضاعوا جوازاتهم الحرمان لمدة عام من استخراج جواز سفر جديد إضافة إلى الغرامة الجديدة.

وأشار غريبة إلى أن قيمة الغرامة الجديدة لعملية استخراج جواز سفر بدل ضائع بلغت 500 دينار، وقيمتها لاستخراج جواز سفر بدل تالف 300 دينار، لافتا إلى أن المصلحة تواجه صعوبات بسبب التأخر في ترقية منظومة الجوازات الرئيسة، ويتم العمل حاليا على تحديثها وتطويرها لتفادي العراقيل التي تطرأ عليها وتسبب في توقفها.

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