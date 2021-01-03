الإعلان عن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي في ليبيا

نيويورك 3 يناير 2021 (وال) -أعلنت المبعوثة الأممية الخاصة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن امتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم “البناءة”، بحسب ما ذكرته قناة روسيا اليوم.

وقالت المبعوثة في بيان يوم أمس السبت، إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مضيفة أن البعثة الأممية قررت توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا، من أجل “ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق ومشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية”.

وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية “محددة زمنيا بشكل صارم”، وستكون مهمتها الرئيسية “مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى”.

وشدد البيان على أن موعد الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 ، يبقى “أمرا ثابتا” بالنسبة للبعثة الأممية، مؤكدا أنه “مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه”.(وال نيويورك) س خ.

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