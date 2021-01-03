متحديا كافة القرارات الدولية.. بادي يرفض فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة

أعلن الإرهابي المعاقب دوليا صلاح بادي، رفضه فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وفقا لمخرجات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف 23 أكتوبر 2020.

وقال احميدة الجرو المتحدث باسم ما تعرف بمليشيا الصمود، إن بادي رفض انسحاب مليشياته من تمركزاتها وفتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة ما لم تنسحب كل قوات “الجيش” من مدينتي سرت والجفرة، وهو ما لم يرد في أي اتفاق سابق.

وسبق وأعلن الإرهابي المطلوب دولِيا صلاح بادي رفضه اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وهدد بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي.

يشار إلى أن بادي قاد عملية عسكرية أطلق عليها “فجر ليبيا” عام 2014 اعتراضا على نتائج انتخاب البرلمان، واستولى حينها على العاصمة طرابلس بعد تدمير معظم منشآتها الحيوية على رأسها، مطار طرابلس الدولي.

وتعد ما تعرف بمليشيات “لواء الصمود” التابعة للإرهابي صلاح بادي الذراع المسلحة لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما يحمل بادي رقم 71 ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنها مجلس النواب، وشملت أكثر من 75 إرهابياً متورطين في جرائم حرب داخل ليبيا.

وعام 2018 أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على الإرهابي صلاح بادي، كما عملت كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا على تأمين تمرير قرار يفرض عقوبات على بادي المدعوم من تركيا، منها تجميد أرصدته ومنعه من السفر.

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