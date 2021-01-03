مكافحة الامراض يكشـف عدد مصابي كورونا و حالات الوفاة في ليبيا اليوم 3 يناير 2021

فيما يلي ننشر التحديث اليومي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد ليوم السبت 02 يناير 2021 م وفقا للبيان الصادر عنه ويحمل رقم (292) .

وبحسب البيان فقد استلم المركز الوطني لمكافحة الأمراض عدد (4697) عينة موزعة على المختبرات التالية :

1.المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس عدد (1974) عينة

2.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية عدد (1000) عينة

3.مختبر فرع المركز الوطني مصراتة عدد (408) عينة

4.مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (43) عينة

5.المختبر المرجعي زليتن عدد (166) عينة

6.مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية عدد (227) عينة

7.مختبر فرع المركز الوطني طبرق عدد (4) عينات

8.مختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس عدد (282) عينة

9.المختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد عدد (115) عينة

10.مختبر فرع المركز الوطني الجفرة عدد (2) عينة

11.مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية فرع الزنتان عدد (206) عينة

12.مختبر بلدية سوق الجمعة عدد (188) عينة

13.مختبر فرع المركز الوطني سرت عدد (66) عينة

14.مختبر فرع المركز الوطني زواره عدد (16) عينة

وبعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR كانت النتائج على النحو التالي :

عدد ( 4027 ) عينة سالبة

عدد (670) عينة موجبة ( 479 جديدة + 191 مخالطة )

وتوضح لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الحالات مفصلة بحسب المدن على النحو التالي :

1.طرابلس

عدد 233 حالة جديدة

عدد 55 حالة مخالطة

2.مصراته

عدد 75 حالة مخالطة

3.الزاوية الغرب

عدد 19 حالة جديدة

4.قصر بن غشير

عدد 3 حالة جديدة

5.الماية

عدد 18 حالة جديدة

6.الرجبان

عدد 2 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

7.العجيلات

عدد 15 حالة جديدة

8.سبها

عدد 5 حالة جديدة

9.تساوة

عدد 1 حالة جديدة

10.بنت بيه

عدد 2 حالة جديدة

11.الشاطئ

عدد 6 حالة جديدة

12.البوانيس

عدد 2 حالة جديدة

13.الجفرة

عدد 2 حالة جديدة

14.بني وليد

عدد 9 حالة جديدة

عدد 5 حالة مخالطة

15.صبراتة

عدد 2 حالة جديدة

16.الرياينة

عدد 3 حالة جديدة

17.الجميل

عدد 3 حالة جديدة

18.الخمس

عدد 17 حالة جديدة

19.زليتن

عدد 33 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

20.القره بوللي

عدد 7 حالة جديدة

21.جادو

عدد 1 حالة جديدة

22.جنزور

عدد 12 حالة جديدة

23.يفرن

عدد 2 حالة جديدة

24.طبرق

عدد 2 حالة جديدة

25.الجفارة

عدد 1 حالة جديدة

26.المنشية الجميل

عدد 4 حالة جديدة

27.قصر الأخيار

عدد 2 حالة جديدة

28.نالوت

عدد 1 حالة مخالطة

29.العامرية

عدد 17 حالة جديدة

30.رقدالين

عدد 2 حالة الجديدة

31.سرت

عدد 21 حالة جديدة

عدد 11 حالة مخالطة

32.زواره

عدد 5 حالة جديدة

عدد 4 حالة مخالطة

33.الزنتان

عدد 3 حالة جديدة

عدد 25 حالة مخالطة

34.باطن الجبل

عدد 1 حالة جديدة

35.الأصابعة

عدد 1 حالة جديدة

36.سوق الخميس امسيحل

عدد 3 حالة جديدة

عدد 1 حالة مخالطة

37.الحوامد

عدد 2 حالة جديدة

38.ترهونة

عدد 2 حالة جديدة

39.نسمة

عدد 2 حالة مخالطة

40.الزاوية الجنوب

عدد 1 حالة جديدة

41.زلطن

عدد 5 حالة جديدة

42.السواني بن ادم

عدد 9 حالة جديدة

43.العزيزية

عدد 1 حالة جديدة

تفاصيــــل الـــــ ( 1129 ) حالة شفاء حسب المدن

1.عدد 717 حالة في طرابلس

2.عدد 6 حالات في سوق الخميس امسيحل

3.عدد 3 حالات في الخمس

4.عدد 30 حالة في صرمان

5.عدد 8 حالات في الكفرة

6.عدد 94 حالة في مصراته

7.عدد 7 حالات في الزنتان

8.عدد 130 حالة في بني وليد

9.عدد 5 حالات في سبها

10.عدد 115 حالة في زواره

11.عدد 9 حالات في السبيعة

12.عدد 5 حالات في قصر بن غشير

تفاصيــــــل الــــ ( 23 ) حالة الوفاة

1.عدد 10 حالات في طرابلس

2.عدد 1 حالة في جنزور

3.عدد 1 حالة في قصر بن غشير

4.عدد 1 حالة في درج

عدد 1 حالة في صرمان

6.عدد 3 حالات في مصراته

7.عدد 2 حالة في زواره

8.عدد 2 حالة في القره بوللي

9.عدد 2 حالة في زليتن

الإحصاءات العامة

1.إجمالي الإصابات ” العدد التراكمي ” 101414

2.الحالات النشطة : 25523

3.المتعافين : 74381

4.الوفيات : 1510

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