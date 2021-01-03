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“الرئاسي” يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

المجلس الرئاسي يوقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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