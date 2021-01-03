تعليم الوفاق تدافع عن استدعاء المعلمين للتدريس يوم السبت

قال وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة” ان قرار إلغاء عطلة يوم السبت هدفه “مساعدة الوزارة في تنفيذ خطتها الاحترازية بشأن انتظام الطلاب والتلاميذ داخل مدارسهم بنظام التباعد، والقدرة على تنفيذ الخطة الدراسية التي اعتمدت على ضرورة وجود الطلاب 3 أيام في الأسبوع داخل فصولهم”.

وأكد جمعة أن وزير التعليم أصدر تعليماته بـ”ضرورة التنسيق مع وزارتي المالية والعمل، لوضع تصور مالي وقانوني للعاملين يوم العطلة”، مشدداً على أن الوزارة ستعمل على ضمان حقوق العاملين مادياً.