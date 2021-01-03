الوطني لمكافحة الأمراض: تسجيل 24 حالة وفاة و 670 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عن تسجيل 23 حالة وفاة و 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 1129 حالة للشفاء.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه استلم (4697) عينة موزعة على المختبرات وبعد فحصها تبين سلبية ( 4027 ) عينة وإيجابية (670) عينة منهم ( 479 ) عينة جديدة و (191) عينة مخالطة.

وأشار المركز إلى أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ 1510 والإصابات 101414 حتى الآن.

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