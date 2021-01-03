جامعة الجفارة تقرر وقف الدراسة بسبب مضايقات مجموعات مسلحة تابعة لـ«بركان الغضب»

لا تزال منطقة السهلة التي تقع في نطاقها جامعة الجفارة تشهد حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي من ناحية، وتذمر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة من ناحية أخرى بسبب ممارسات إحدى المجموعات المسلحة التابعة لمدينة مصراتة.

وتقدم العديد من الأهالي وأعضاء هئية التدريس والموظفين والطلاب بشكاوى عديدة ضد الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية التي تحدث في الجامعة ونطاقها من قبل تلك المجموعة المسلحة التابعة لمدينة مصراتة.

وبسبب تلك الممارسات لم يجد مجلس إدارة جامعة الجفارة طريقا آخر سوى إعلان توقف الدراسة نهائيآ بالكليات الواقعة بمنطقة السهلة، وتوقف عمل الإدارة وكافة الإجراءات في ذات النطاق بالإدارة العامة.

والخميس الماضي الموافق 31 / 12 / 2020م عقد مجلس إدارة الجامعة بمقر كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بالعزيزية اجتماعا بحضور أغلب الأعضاء لمناقشة الظروف الراهنة التى تمر بها الإدارة العامة والكليات الواقعة في نطاقها بمنطقة السهلة.

وأبدى مجلس الجامعة أسفه الشديد وإدانته للتصرفات والأساليب التي مورست في حق كلية القانون وإدارة الجامعة.

وأصدر المجلس خلال الاجتماع قررا تضمن 3 بنود، كان أهمها توقف الدراسة والعمل بإدارات الجامعة الواقعة في النطاق الذي تنتشر فيه تلك المجموعة المسلحة، حيث جاءت القرارات كالتالي:

1_ توقف الدراسة نهائيآ بالكليات الواقعة بمنطقة السهلة، كما يوقف عمل الادارة وكافة الاجراءات في ذات النطاق بالادارة العامة.

2_ تتخذ الادارات المختلفة الاجراءات الكفيلة بضمان استمرار عمل بقية الكليات في المناطق الاخرى واستمرار صرف المرتبات، واستكمال المفاضلة وضمان حقوق كافة الفئات من طلاب وموظفين ومعيدين واعضاء هيئة تدريس.

3_ اخطار الجهات المسؤلة واتخاذ مايلزم من اجراءات لضمان تطبيق قرار المجلس والعمل على نقل الادارات التى تتطلب طبيعة عملها الاستمرار في الخدمات الى مدينة الزهراء والعزيزية.

4_ تشكيل لجنة فنية لدراسة اعادة توطين وتوزيع كليات الجامعة.

5_ عقد لقاء شامل يضم اتحاد الطلاب ونقابات الموظفين واعضاء هيئة التدريس لمتابعة الإجراءات اللاحقة.