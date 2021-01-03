الرئاسي يقرر إلغاء الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي

أصدر المجلس الرئاسي قرارا يقضي بوقف العمل مؤقتا بقرار المجلس رقم 1300 لسنة 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد وذلك في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020.

وبموجب القرار رقم 983 لسنة 2020 فإنه يعمل به اعتبارا من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020.

وكان المصرف المركزي أصدر القرار رقم (1) لسنة 2020 بشأن تعديل سعر صرف الدينار الليبي.

وأقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بالإجماع توصية اللجنة الفنية المكلفة بدراسة خيارات تعديل سعر صرف الدينار الليبي، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي يعادل الدولار 4.48 دينار، وذلك ابتداء من الثالث من يناير 2021.