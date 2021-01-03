تعرف على المدن الأكثر تسجيلا للإصابات والوفيات وحالات الشفاء في ليبيا.. الأحد 3 يناير 2020

بـ 288 حالة، جاءت طرابلس في مقدمة المدن الأكثر تسجيلا للإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي أعلن عنها المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد، يليها مصراتة بـ 75 حالة.

وحسب المركز، سجلت ليبيا 670 حالة إصابة جديدة بالفيروس و23 حالة وفاة و1129 حالة شفاء؛ ليصل إجمالي الحالات المصابة منذ وصول الفيروس إلى البلاد في مارس الماضي إلى 101 ألف و414 حالة، منها 25 ألفا و523 ما زالت مصابة، فيما تعافى 74 ألفا و381 آخرون، وتوفيت 1510 حالات.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة، بين: 288 حالة في طرابلس، و75 في مصراتة، و19 في الزاوية الغرب، و3 حالات في قصر بن غشير، و18 في الماية، و3 في الرجبان، و15 في العجيلات، و5 في سبها، وواحدة في تساوة، واثنتان في بنت بيه.

وجرى تسجيل 6 حالات في الشاطئ وحالتين في البوانيس ومثلهما في الجفرة، و14 في بني وليد، وحالتين في صبراتة، و3 في الرياينة، و3 في الجميل، و17 في الخمس و44 في زليتن، و7 في القره بوللي، وحالة في جادو، و12 في جنزرو، وحالتين في يفرن، مثلهما في طبرق.

كام جرى تسجيل حالة واحدة في الجفارة، و4 في المنشية الجميل، وحالتين في قصر الأخيار، وحالة في نالوت، و17 في العامرية، وحالتين في رقدالين، و32 في سرت، و 9 في زوارة، و28 في الزنتان، وحالة في باطن الجبل، ومثلها في الأصابعة، و4 حالات في سوق الخميس امسيحل، وحالتين في الحوامد، ومثلهما في ترهونة، وكذلك في نمسة، وحالة في الزاوية الجنوب، و5 في زلطن، و9 في السواني بن آدم، وحالة واحدة في العزيزية.

أما حالات الشفاء فجاء بواقع، 717 حالة في طرابلس و 6 في سوق الخميس امسيحل و3 حالات في الخمس و30 في صرمان و8 في الكفرة و94 حالة في مصراتة و7 في الزنتان و130في بني وليد و5 في سبها و 115في زوارة و9 في السبيعة و5 حالات في قصر بن غشير.

حالات الوفاة توزعت بين 10 حالات في طرابلس وواحدة في كل من جنزور وقصر بن غشير ودرج وصرمان، وحالتين في كل من زوارة والقره بوللي وزليتن، وثلاث حالات في مصراتة.

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