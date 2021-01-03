رشوان: تطبيق سعر الصرف الجديد سيعقبه ارتفاع في الأسعار وقفزة في التضخم الرسمي

ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي الليبي سعيد رشوان أن تطبيق سعر صرف جديد للدينار الليبي 4.48 دينار للدولار بدلًا من 1.34 بدءًا من اليوم الأحد خطوة تحمل الكثير من السلبيات.

رشوان أوضح في تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أن الخطوة سيعقبها ارتفاع في الأسعار وقفزة في التضخم الرسمي.

وتابع: “لكن الأهم من القرار هو توحيد القطاع المصرفي، وفتح المقاصة المتوقفة بقرار منذ أكثر من ست سنوات”.

وتوقع الخبير الاقتصادي أن يكون هناك حالة من عدم الاستقرار النقدي في بداية تطبيق القرار، لكنها سرعان ما ستزول حينما يرى المتعاملون جدية وانسيابًا في تنفيذ الإجراءات والقرارات الجديدة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية