شلوف: المال السياسي هو المحدد الأكبر لمخرجات العمليات الانتخابية المقبلة حال إجرائها

ليبيا – رأى رئيس مؤسسة‏ سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف أنه من الجيد بل ومن المطلوب رفع وعي المواطن ليعرف مسؤولياته تجاه وطنه من خلال دوره الانتخابي.

شلوف في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد أشار إلى أن البعثة الأممية في بلاده لم تسعَ لتحويل اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة بوقف إطلاق النار إلى قرار ملزم من مجلس الأمن الدولي، مما يجعل الليبيين يشكون في حقيقة جديتها حول الذهاب إلى الانتخابات في الموعد المحدد.

وذهب شلوف إلى أن الإحباط العام الذي يسود أوساط معظم الليبيين، نتيجة سوء أداء الأجسام السياسية المنتخبة سابقًا، قد يؤدي إلى عزوف كبير عن أي استحقاق انتخابي قادم، مبرزًا أن هذا الأمر قد يجعل المال السياسي هو المحدد الأكبر لمخرجات العمليات الانتخابية المقبلة حال إجرائها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية