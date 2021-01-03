اليوم.. بدء العمل بسعر موحد لصرف العملة الليبية

يبدأ مصرف ليبيا لمركزي اليوم الأحد في تطبيق توحيد سعر الصرف ليصبح سعر الدولار 4.48 دينار.

وعقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ـ مجتمعًاـ في 16 ديسمبر الماضي اجتماعه الأول لعام 2020 وأقر بالإجماع توصية اللجنة بتعديل قيمة الدينار الليبي مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة لتصل إلى 1555ر0 وحدة حقوق سحب خاصة لكل دینار، أي ما يعادل 4.48 دينار مقابل الدولار.

وأشار المصرف إلى أن هذا السعر سيسري على كافة أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، وأن يبدأ العمل بذلك اعتبارًا من الثالث من يناير المقبل.

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