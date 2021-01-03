الروس الـ4 المفرج عنهم: تعرضنا للتعذيب في ليبيا

قال البحارة الروس الذين عادوا من ليبيا، إن ظروف اعتقالهم كانت في غاية الصعوبة: لقد تم تقييدهم ومنعهم من الحركة لفترة طويلة.

وقال فيكتور بودرياغا، أحد أفراد الطاقم، للصحفيين: “في إحدى الليالي، تم تقييدنا وشل حركتنا لمدة 12 ساعة. لقد أجبرونا على البقاء في نفس الوضع باستمرار”.

وذكر أنه حتى اللحظة الأخيرة، لحظة صعود البحارة على متن الطائرة التي ستقلهم إلى روسيا، لم يكونوا يعرفون إلى أين يتم نقلهم.

وأوضح المفرج عنه، أنه أمضى مع زملائه 10 أيام في الأسر الليبي.

وأكد بودرياغا في تصريحات نقلتها روسيا اليوم ، أنهم تعرضوا للتعذيب، مما أدى إلى مرضه هو وكبير الميكانيكيين.

من جانبه لفت قبطان اليخت المحتجز دميتري ديميتريادي، انتباه الصحفيين إلى وجود علامات زرقاء على معصمي بودرياغا، وأوضح أنها ناجمة عن تقييده بالحبال لتثبيت يديه بدلا من الأصفاد.

وأشار القبطان، إلى أن الليبيين لم يشرحوا لهم سبب الاعتقال. وقال قبطان السفينة: “كنا نبحر على متن يختنا. لم نقتل أحدا ولم نخطف أي أحد.. مررنا فقط بالقرب من هذه الدولة. وتم إلقاء القبض علينا”.

وشكر الروس الأربعة، كل من شارك في تنظيم عودتهم إلى وطنهم، بما في ذلك وزارة الخارجية الروسية.