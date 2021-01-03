السراج يقرر إلغاء الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي

ليبيا – قرر رئيس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد وقف العمل مؤقتًا بقرار المجلس رقم “1300” لعام 2018، بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، وذلك في حال تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم “1” للعام الحالي.

السراج طلب في قراره الممهور بتوقيعه رقم “983” والذي اطلعت المرصد على نسخة منه العمل بوقف فرض الرسم على مبيعات النقد الأجنبي اعتبارًا من تاريخ تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم “1” للعام الحالي، والمشار اليه في الثالث من شهر يناير، داعيًا الجهات المختصة إلى تنفيذه.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية