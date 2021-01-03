المحجوب: إرسال مراقبين دوليين ليس مقترحًا جديدًا بل هو أحد البنود الموقّعة خلال مباحثات جنيف

ليبيا – قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش اللواء خالد المحجوب إن مسألة إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا ليست مقترحًا جديدًا؛ بل هي أحد البنود الموقّعة خلال المباحثات العسكرية الليبية في جنيف.

المحجوب أضاف في تصريح لموقع “إرم نيوز” أن للجنة العسكرية المشتركة اتفقت على وجود مراقبين دوليين لمراقبة اتفاق وقف إطلاق الموقّع في 23 أكتوبر الماضي.

وتابع: “ما يُتداول حول إرسال مراقبين دوليين إلى ليبيا لا يمكن تسميته بالمقترح كونه بندًا موجودًا أصلًا، وتم إقراره والتوقيع عليه خلال المباحثات”.

ونفى ما يتم تناقله من أن الجيش رفض وجود المراقبين، قائلًا: “إن الجيش لا يمانع ذلك، وإنه ملتزم بما تم الاتفاق عليه”.

كما أشار المجحوب إلى أنه تم تحديد الدول التي ستشارك في المراقبة الدولية، وأيضًا عدد المراقبين، وأماكن وجودهم، على حد تعبيره.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية