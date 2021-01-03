الحليق: التحركات الدولية المستمرة على مسار الحوار السياسي الليبي سيكون لها تأثيرات إيجابية

ليبيا – اعتبر نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الشيخ السنوسي الحليق الزوي أن زيارة سيالة لموسكو كانت لإيجاد حل للأزمة الليبية.

الحليق أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن سيالة طلب خلال الزيارة كل الأطراف الدولية إلى الدعوة إلى التسوية السلمية، والمساعدة في خروج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وتابع: “طلب سيالة من روسيا دعم الاتفاقيات المبرمة ضمن إطار المفاوضات بلجنة 5+5 بين الفرقاء الليبيين تحت رعاية الأمم المتحدة، وكل هذا مقدر وتحليل واقعي لواقع الوضع في ليبيا”.

وأضاف الزوي: “نتابع التحركات الدولية المستمرة خلال الفترة الأخيرة بشأن الملف الليبي، وتفعيل العلاقات الدبلوماسية مع الوفاق وتكثيف المساعي الإقليمية والتحركات الدولية في الأيام الأخيرة، والتي تسير كلها في اتجاه الدعوة إلى وقف العمليات القتالية مقابل دعم الحل السياسي بشأن الملف الليبي”.

واعتبر أن هذه التحركات على مسار الحوار السياسي الليبي سيكون لها تأثيرات إيجابية تشهدها عواصم عربية وغربية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، ودعم كل المسارات التفاوضية للوصول لتسوية سياسية شاملة في ليبيا، لإنهاء التصعيد العسكري.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية