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“الرئاسي” يقرر وقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، قراره رقم (983) لسنة 2020م بوقف العمل بقراره رقم (1300) لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأوضح المجلس، من خلال بيان له، أن هذا القرار جاء عقب الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

وأعلن المجلس، عن العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم 3 يناير 2021، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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