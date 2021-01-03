“الرئاسي” يقرر وقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، اليوم الأحد، قراره رقم (983) لسنة 2020م بوقف العمل بقراره رقم (1300) لسنة 2018م بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي والقرارات الصادرة بمقتضاه لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.

وأوضح المجلس، من خلال بيان له، أن هذا القرار جاء عقب الإطلاع على قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.

وأعلن المجلس، عن العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم 3 يناير 2021، مطالبا الجهات المختصة بتنفيذه.

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