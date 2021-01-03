المصرف المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمية في أول أيام تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية

نشر مصرف ليبيا المركزي الأسعار الجديدة لصرف الدينار أمام العملات الأجنبية اليوم الأحد، في أولى أيام تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية، إذ سجل الدولار 4.45 دينارا، وهو السعر الذي أقره المصرف في اجتماعه الموحد في 16 ديسمبر الماضي.

وبلغ سعر صرف اليورو 5.44 دينار، والجنيه الاسترليني 6.09 دينار، والفرنك السويسري 4.02 دينار، والين الياباني (100 ين) 4.32 دينار، والايوان الصيني 0.68 دينار، والليرة التركية 0.95 دينار.

وبالنسبة للعملات العربية، فقد سجل الدينار التونسي 1.65 دينار ليبي، والدينار الجزائري 0.33 دينارا ليبيا لكل 10 دينارات جزائرية، والدرهم المغربي 0.49 دينار، والدرهم الإماراتي 1.21 دينار، والريال السعودي 1.18 دينار،

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