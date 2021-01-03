وزير الخارجية الجزائري: حريصون على تحقيق الاستقرار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، حرص بلاده على تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تربطها بها حدود طويلة، مشيراً إلى أن عودة الرئيس عبد المجيد تبون من رحلته العلاجية ستُمهّد إلى عودة النشاط الدبلوماسي في هذا المسار.

وأضاف الوزير الجزائري أن “عددا من المسائل تستحق حضور الرئيس، وبعودته سترتفع الوتيرة لمجابهة جميع التحديات التي تواجهها الجزائر اليوم”.

وشدد بوقادوم في تصريحات صحفية على هامش تخرج الدفعة الـ49 للمدرسة الوطنية للإدارة بالجزائر العاصمة، على تمسكهم بحل أزمة ليبيا وإنهاء نزاعاتها سلمياً، في إطار حرصهم على استقرار دول الجوار.