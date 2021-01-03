الدولار يواصل الارتفاع أمام الدينار مع بدء تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الدينار في السوق الموازية، اليوم الأحد، رغم بدء تطبيق السعر الموحد للعملة الليبية بسعر 4.46 دينار للدولار.

فقد سجل سعر صرف الدولار 5.14 دينار، مقابل 5.13 دينار آخر سعر سجله أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل.

وسجل الإسترليني 6.65 دينار، مقابل 6.55 دينار، أمس.

فيما استقر اليورو عند 6.05 دينار، كذلك استقرت الليرة التركية عند 0.86 دينار، والدينار التونسي عند 1.86 دينار ليبي.

ويبدأ مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد تطبيق توحيد سعر صرف العملة الليبية، ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن الدولار الأميركي يعادل 4.48 دينار.

وأكد المصرف أن السعر الجديد سيطبق على جميع أغراض واستعمالات النقد الأجنبي الحكومية والتجارية والشخصية، على أن يتم بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف للمواطن بداية من سن 18 عاما؛ فيما يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد 20 ألف دولار.

وقرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم، وقف العمل بقرار فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد، لكن المجلس اشترط لتنفيذ القرار اليوم تنفيذ قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 1 لسنة 2020. ويبدأ اليوم المصرف في تطبيق سعر صرف العملة الليبية ليصبح سعر الدينار مقابل حقوق السحب الخاصة 0.1555، أي أن الدولار الأميركي يعادل 4.48 دينار.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا